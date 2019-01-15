В ВСУ станет еще больше капелланов от “Церкви Порошенко”

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В украинской армии увеличат количество капелланов подчиняющейся Варфоломею новосозданной “Православной церкви Украины” (ПЦУ), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней поездки в Луцк в рамках пропагандистского “томос-тура”, сообщает сайт украинского президента.

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“Мы будем точно расширять присутствие капелланов нашей Украинской церкви в нашей украинской армии. Эти традиции мы унаследовали от казачества, от героев украинских революций, освободительных соревнований, унаследовали от воинов УПА”, – отметил Порошенко.

При этом он снова повторил свой излюбденный тезис о том, что украинская армия – якобы одна из самых мощных армий в Европе.

Напомним, с 15 мая 2017 года во всех боевых частях и подразделениях введены должности военных капелланов. Большинство из них принадлежат либо к униатам, либо к раскольникам, которые после получения томоса обьединились в “Церковь Порошенко” – ПЦУ”. Канонической УПЦ иметь капелланов в ВСУ запрещено законом.