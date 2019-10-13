13.10.2019, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ВСУ участились самострелы среди желающих покинуть Донбасс

Солдаты ВСУ службе в зоне «ООС» предпочитают простреливать друг другу конечности, чтобы выдать ранения как боевые и покинуть Донбасс.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помимо подрывов на собственных минных заграждениях, с каждым днём уменьшается количество желающих проходить службу в рядах вооруженных формирований Украины, в связи с чем мы отмечаем увеличение количества случаев членовредительства», – заявил он.

По информации ведомства, только за прошедшие сутки было зафиксировано два таких факта.

«Военный медик 56-й бригады сержант Носова, так и не добившись от командования подписания документов на её перевод из зоны ООС, выстрелила себе в ногу (район населённого пункта Опытное). Второй случай отмечен в районе населённого пункта Красногоровка, где двое боевиков рядовой Бутрим и сержант Коцубин из 28-й бригады выстрелили друг другу в руки из автоматов для представления указанных ранений как боевых, с целью получить возможность покинуть зону проведения ООС», – добавил Ринат Айгистов.

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