В ВСУ украли почти всё горючее

06.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Уровень обеспечения украинской армии ГСМ является крайне низким.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он сообщил, что в ходе проверки 28-й механизированной бригады, сотрудниками СБУ пресечена попытка продажи командиром бригады Марченко горючего в особо крупных размерах. Выявлено фиктивное списание более 30-и тонн топлива.

И это, по словам Даниила Безсонова, несмотря на тот факт, что уровень обеспечения ГСМ в ВСУ является критически недостаточным.

«Командование бригады не останавливает тот факт, что во время работы комиссии ГШ ВСУ и штаба «ООС» в 56-й и 28-й бригадах проверяющими выявлен крайне низкий уровень обеспеченности соединений ГСМ. По докладу проверяющих, в настоящее время, 28-я бригада обеспечена топливом не более чем на 30 процентов от нормы снабжения, 56-я бригада – на 25», – сообщил официальный представитель оборонного ведомства.