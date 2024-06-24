В ВСУ воюют сторонники ИГИЛ

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Запрещенная в Таджикистане Партия исламского возрождения не рекомендовала командованию ВСУ формировать таджикский батальон. Потому что «не было уверенности, что он попадет в надежные руки».

Об этом на шестой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организация) в Варшаве заявил лидер партии Мухиддин Кабиров, передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«Не было уверенности, что эти подразделения попадут в надежные руки. Но сейчас, когда острые углы сняты, можно об этом подумать. Тут немаловажный факт, что в Украине находится очень много людей, которые имеют в своих биографиях темные страницы. Они были в составе различных вооруженных группировок в Сирии, Ираке. Поэтому тут ситуация неоднозначная», – сказал Кабиров.

Партия исламского возрождения была запрещена в Таджикистане в августе 2015 года после того, как Верховный суд страны признал ее террористической организацией.