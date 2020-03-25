25.03.2020,  Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Медицина, Происшествия, Украина
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В ВСУ вспыхнула эпидемия коронавируса. Киев запросил иностранную помощь – документ




В украинский военный госпиталь в Константиновке продолжают прибывать заразившиеся смертельно опасным коронавирусом военнослужащие, однако Киев пытается скрыть факт эпидемии в воюющих подразделениях.

Об этом в своем блоге сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлены имена очередных военнослужащих НГУ, поступивших в госпиталь г. Константиновки: прапорщик Швец В.И., сержант Ткачук О.И., старший солдат Маркив А.М.

Военнослужащие контактировали с ранее заболевшим коронавирусом бойцом 50-го полка НГУ Рябым Т.В. Все гвардейцы несли службу в Покровске», – говорится в сообщении.

По уточненным данным в госпиталь поступили ещё шесть военнослужащих, а именно:

мл. сержант Корнецкий Н.В. (в/ч А1736);

ст. сержант Гопанюк С.В. (в/ч А1736);

ст. сержант Гонтар С.А. (в/ч А1736);

ст. солдат Кауров Н.О. (в/ч А1736);

ст. солдат Семенюк Н.М. (в/ч А0666).

Также Безсонов отметил, что для сокрытия фактов заражения коронавирусом в ВСУ, командование «ООС» поставило задачу регистрировать поступивших военнослужащих, как получивших боевые травмы.

Доказательством вспышки эпидемии коронавируса в рядах является также официальный запрос министерства обороны Украины об оказании срочной международной помощи.

«С целью предотвращения вируса в воинских частях Вооруженных сил Украины, просим наших международных партнёров оказать помощь Министерству обороны Украины о предоставлении гуманитарной помощи», – говорится в документе, направленном Афганистану, Австралии, Колумбии, Ираке, Японии, Монголии, Республике Корея, Новой Зеландии, Пакистану, а также ряду международных организаций.

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