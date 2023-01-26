В ВСУ взвыли: Уже год сидим в окопах ждем ротацию

Вадим Москаленко.  
26.01.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сражающиеся против российской армии украинские военные уже больше года сидят в окопах и мечтают дожить до ротации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил боевик ВСУ Александр Кравцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сражающиеся против российской армии украинские военные уже больше года сидят в окопах и мечтают...

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«Бойцы реально устают. Через месяц войне исполнится уже год. Офицеры и солдаты отмечают, что нам надо отработать отдых и ротацию. Очень много людей, которые находятся там месяцами, кто-то почти по году на передовой. И даже на второй линии без семьи, без ничего, очень сложно.

И поэтому некоторые ставят перед собой цель, что может быть весной случится перелом, и кому-нибудь дадут отдохнуть. Это психологические ожидания», – сказал ВСУшник.

Кравцов подчеркнул, что в российской армии проходят регулярные ротации, а вот украинские нацисты сидят в окопах до победного.

«Отдых наших солдат – это отдельная тема для разговора. Потому что наши враги имеют ротацию. Раз в три месяца, наказанные сидят там шесть месяцев. А у нас у многих уже десять месяцев нет этих ротаций. И мы ожидаем отдохнуть после победы», – добавил Кравцов.

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