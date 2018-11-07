В ВСУ закончились офицеры-профессионалы

07.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Каждый второй офицер-контрактник в ВСУ не имеет специального воинского образования.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, по свидетельству представителя оборонного ведомства Республики, заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявлял, что с начала 2018 года на военную службу по контракту в вооруженные силы Украины принято более 27 тыс. человек, в том числе 1,7 тыс. офицеров.

«Приведенные данные говорят о большой текучести кадров в украинской армии, а также о нежелании лиц призывного возраста служить», – сказал Андрей Марочко.

Он также добавил, что из-за нехватки кадров, в украинскую армию готовы призывать абсолютно всех желающих.

«По нашим данным, на службу по контракту сейчас набирают всех желающих – это лиц, имевших судимости, состоящих на учете в наркодиспансерах и даже с психическими отклонениями. 85% рядового состава, призванного на срочную службу, шли в украинскую армию не по собственной воле, а под угрозами и давлениям со стороны силовиков. Более 60% офицеров не имеют специального образования, в лучшем случае это курсы», – рассказал Марочко.