ВСУ заскулили: ВС РФ проломили рубежи, которые Украина держала с 2014-го

Анатолий Лапин.  
24.01.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российской армии удалось преодолеть те позиции, которые украинская армия удерживала долгие годы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской армии удалось преодолеть те позиции, которые украинская армия удерживала долгие годы. Об этом...

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«Нет личного состава, нет людей. В этой ситуации говорить – я помню, как все кричали: «Крепость Бахмут», перед этим была «крепость Попасная», «крепость Северодонецк» и так далее… Если взять условно восточную часть Авдеевки, то она во многих местах – та часть Авдеевки, которая держалась с 14-го года, во многих местах уже проломана российскими оккупантами», – сокрушается экс-депутат.

«Есть ли нам, куда выходить из Авдеевки, подготовлены ли запасные позиции, на какую глубину подготовлены эти запасные позиции и, самое главное, каким артиллерийским огнем прикрываются эти позиции, что передовые, что запасные? Где находится арта и количество запасов? Вот ключевые факторы вопроса, стоит ли или не стоит держать Авдеевку.

На данный момент, по моим данным, действительно есть проблемы с личным составом, которого там просто не хватает, и это факт. Действительно, есть колоссальная проблема с артиллерией, которую мы пытаемся закрыть волонтерскими дронами, но кроме дронов должны быть обучены экипажи этих дронов и так далее», – заявил Лапин.

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