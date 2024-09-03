В ВСУ «зеленый хаос», Украина сдает Донбасс, – боевик Мосийчук

Анатолий Лапин.  
03.09.2024 13:11
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


То, что происходит сегодня на Покровском и других направлениях фронта на Донбассе, говорит о том, что готовится сдача этого региона.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что происходит сегодня на Покровском и других направлениях фронта на Донбассе, говорит о...

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По словам Мосийчука, в командовании ВСУ сегодня творится хаос, а у солдат на местах все больше вопросов к власти.

«То, что мы наблюдаем сейчас на Донецком направлении, особенно на направлении Покровска, Селидово, Карловки той же, Новогродовки, – мы наблюдаем зеленый хаос в войсках. И ускоренное продвижение русских частей порождает вопрос, который обсуждается в войсках, – а это очень и очень плохо, а на каждый роток не накинешь платок, – обсуждается вопрос того, что Донбасс сдают. Выстраиваются версии разные и так далее, и так далее. Я готов признать, что Донбасс сдают, но я не думаю, что это является элементом договоренности высшего уровня. Но происходящие события со стороны ВСУ четко наталкивают на мысль, что выполняются действия, которые приводят к сдаче украинского Донбасса», – заявил Мосийчук.

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