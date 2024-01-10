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Беспилотники российской армии стали грозным оружием и серьезной проблемой для украинских сил.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил командир разведывательного взвода 28-й бригады ВСУ, представленный как Валид Ю.

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Он согласился мнением, что у Украины «армия дронов пока не появилась, но она появилась у русских».

«Да, 100%. Год назад, когда мы зашли на эти позиции, мы ловили вагнеров, брали в плен, штурмовали, они были даже без бронежилетов, это были люди в джинсах, кроссовках и спортивных куртках с одним автоматом и двумя магазинами. И они бегали налегке по полю, но бегали очень быстро, потому что они были легкие. А сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что дроны висят постоянно и делают сбросы», – жалуется офицер.

Журналист поинтересовался, переняли ли тактику сидения в нормах ВСУ у ЧВК «Вагнер».

«Вагнера переняли это из Сирии, это способ обороны в пустыне, оттуда это пришло. Они там этому научились, а мы научились у них. Мы чему-то у них учимся, они чему-то учатся у нас. Да это работает», – сказал командир взвода.

Он добавил, что за год его взвод использовал около 60 дронов.