В ВСУ жалуются на непредсказуемость действий российской армии

Подразделения российской армии постоянно меняют тактику, в результате чего, невозможно заранее предсказать, как они будут действовать на том или ином участке фронта. Об в эфире интернет-канала «Politeka» заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для нас плохо то, что они действительно меняют некоторые тактические направления. То есть, допустим, первыми идут более подготовленные бойцы с их стороны или менее подготовленные. Сколько волн идёт на штурм? Две, три или, может быть, даже четыре волны? Вначале пойдёт больше подготовка ствольной артиллерии, КАБами и всем тяжёлым, или это будут fpv, допустим? Больше будут работать танки или они будут заходить большими группами живой силы? Они будут прорываться на небольших участках фронта небольшими группами, чтобы прощупать, где у нас может быть какое-то слабое звено, и после этого именно в этом направлении давать большие силы свои или нет», – сказал снайпер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«То есть вот в таких моментах у них постоянно все меняется, они достаточно на самом деле гибкие, вот в таких небольших тактических отклонениях, когда на каждом участке фронта у них постоянно что-то меняется, и ты не знаешь, чего ожидать от них, условно говоря, при следующей атаке», – добавил Прошинский.