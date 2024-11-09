В ВСУ жалуются на отвратительную подготовку мобилизованных

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В украинских учебных военных центрах новобранцы занимаются в основном построениями и нарядами.

Об этом в эфире канала «Новости live» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общаясь с боевыми бригадами, все на уровне от сержанта до комбата, спрашивают: какие твари готовили пополнение? Извините, должно было быть жёстче, другое слово, но не скажу. Вопрос пребывания в учебном центре – это не обучение. Галочку поставить – это одно, а когда начинают их опрашивать, почему так хреново подготовлен – та у нас там были построения, уборки, куча нарядов», – возмутился Кривонос.

Он считает, что построения и наряды должны быть, но в основу надо ставить боевую подготовку.

«Когда командир проводит большое количество постоянных построений – я понимаю, что он абсолютно непрофессиональный человек, потому что не может организовать учебный процесс», – подытожил генерал.