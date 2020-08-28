В Вуковаре хорватские нацисты устроили уличный террор для сербов

28.08.2020, Белград, Алексей Топоров

За последние три дня «в мирно реинтегрированном» в Хорватию самом крупном городе уничтоженной в 90-е непризнанной Республики Сербская Краина – Вуковаре, произошли три нападения на местных сербов.

Местной полиции удалось задержать по горячим следам двух человек.

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Как зафиксировала камера видеонаблюдения, четверо молодых сербских жителей Вуковара стояли возле своего автомобиля, припаркованного у пекарни, и общались, когда к ним подъехало авто, набитое молодчиками в черном. Надо отметить, что черная одежда – отличительный признак сторонников хорватской радикальной ксенофобской идеологии неоусташизма, а также исповедующих ее футбольных фанатов.

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Какое-то время боевики в черном присматривались к молодым людям, и когда те, почуяв неладное, сели в машину, чтобы уехать, бросились на них, открыли двери в салон и начали избивать всех, кто там сидел. В итоге, водитель авто дал по газам и на скорости покинул место инцидента. Также можно предположить, что нападавшие точно знали, что перед ними именно сербская молодежь, поскольку внешне сербов от хорватов отличить практически невозможно – ни на автомобиле, ни на одежде потерпевших никакой сербской символики не было.

При этом это уже третье нападение на сербов в Вуковаре, совершенное только на этой неделе. Так, в понедельник боевики в черном напали на 21-летнего парня по дороге в киоск, куда тот направился за сигаретами, и в нападавших молодой человек узнал представителей местной группировки фанатов загребского ФК «Динамо» – Bed Blue Boys. До этого, по словам пострадавшего, на него нападали уже шесть раз, но поскольку всякий раз ему удавалось уйти от преследователей, полиция не стала возбуждать уголовных дел. При этом молодой человек уверен, что нападения на него не прекратятся.

На следующий день молодчики налетели на беседовавших на улице 26-летнего и 39-летнего сербов, в результате чего те были вынуждены обратиться за помощью к медикам. Узнав об инциденте, в Вуковар из Загреба прибыла делегация входящей в правящую парламентскую коалицию Независимой демократической сербской партии (СДСС) во главе с ее основателем и вице-президентом Милорадом Пуповацем.

«Все выглядит так, будто кто-то хочет спровоцировать межнациональные конфликты в некогда раздираемом войной городе и среди его пострадавших от войны, глубоко травмированных жителей, – заявил политик. – Речь идет о насилии с политической подоплекой и под политическим покровительством. В частности, речь идет о насилии, направленном на приостановление или ограничении как конституционного строя Республики Хорватия, так и норм международного права…

Те, кто поступают так, сознательно или бессознательно, пытаются превратить город Вуковар в место межэтнических и политических конфликтов…. В случае необходимости я готов переехать сюда, чтобы помочь этому городу жить спокойно».

Пресс-конференция СДСС в Вуковаре.

Также надо отметить, что нападения хорватских радикалов на сербских жителей Вуковара происходят регулярно и не первый год, но еще никогда – с подобной интенсивностью.

«Мы осознаем, что у нас нет возможности или волшебной палочки, чтобы остановить это, но мы призываем всех, кто виновен в произошедших событиях, остановиться и понять, что их действия никому не идут на пользу, – прокомментировала ситуацию представитель партии СДСС Драгана Жечков. – В городе Вуковар мы хотим мира, нормальной жизни и чтобы молодые люди могли мирно ходить по улицам, не подвергаясь избиениям, только потому, что они другой национальности.

Парламентская группа СДСС будет усиленно следить за происходящим и теми, кто является участниками конфликтов. Кроме того, мы воспользуемся своим парламентским правом и в ближайшую сессию представим законопроект, который подразумевает ужесточение санкций за подобные преступления».



Хорватские националисты разбивают табличку на двух языках (хорватской латинице и сербской кириллице) в Вуковаре.

Город Вуковар был самым крупным городом непризнанной Республики Сербская Краина, где хорватским боевикам-сепаратистам после нападений на казармы и офицеров Югославской народной армии, удалось втянуть армию в противостояние (ранее она только разводила враждующие стороны – силы хорватского МВД, национальной гвардии и правых боевиков-неоусташей HOS, противостоящих местному сербскому ополчению и четникам из Сербии ).

Город также стал местом массовых чисток экстремистами-неоусташами сербского гражданского населения. Здесь ЮНА применила устаревшую тактику действия танковыми колоннами в городских условиях, в результате чего потеряла много бойцов и техники, с обоих сторон в ходе интенсивных боев, длившихся с августа по ноябрь 1991 года погибли тысячи человек, а также порядка двух тысяч горожан, город был превращен в руины.

Спустя три года после падения Республики Сербская Краина, ее северо-восточный форпост – Восточная Славония, граничивший с Югославией, куда хорватская армия побоялась сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославских войск, была в 1998 году «мирно реинтегрирована» в Хорватию под давлением ООН.

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Последствиями такой «мирной реинтеграции» стало сокращение сербского и увеличение хорватского населения города, негласный запрет на кириллицу, преследование сербских ветеранов войны 90-х, мэр – хорватский националист, открытие в городе ячеек праворадикальных хорватских организаций и регулярные нападения на представителей местной сербской общины.

Нужно отметить, что как на военный (операции «Молния» и «Буря»), так и на «мирный» хорватские сценарии любят ссылаться власти Украины по отношению к Донбассу.