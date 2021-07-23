23.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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В выборах в Госдуму примут около миллиона бывших граждан Украины

Новости УкраиныОколо миллиона бывших граждан Украины, получивших российские паспорта, впервые примут участие в предстоящих выборах...

Около миллиона бывших граждан Украины, получивших российские паспорта, впервые примут участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Об этом, на пресс-конференции в Москве  заявил политолог Марат Баширов, бывший руководитель ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особенно важны те полмиллиона, если не больше паспортов, которые были розданы на территории ЛДНР. Можно предположить, что они будут голосовать достаточно консолидировано. Конечно, там явка будет гораздо выше.

Электронная система, хотя сложновата, но обеспечивает возможность впервые воспользоваться правом гражданина РФ в формировании Госдумы. Вначале эта тема оставалась на периферии «Единой России», но в последнее время они кооптируют лидеров общественного мнения в свой состав и занимаются этой повесткой», – сказал Баширов.



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