В Выселках избрали нового казачьего атамана

15.08.2022  13:26 (Мск), Москва
Иван Никифоров.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Спецоперация


Станичное казачье общество в Выселках избрало нового атамана — Андрея Назина. Церемония вхождения в должность происходила в соответствии со всеми обычаями: старики напутствовали атамана верно служить Родине, не жалея живота своего, беречь воинскую честь и приумножать достояние общества.

В качестве приоритетных направлений своей работы Назин обозначил увеличение площади обрабатываемых земель, развитие овощеводства, а также работу с молодежью. Уже 42 его воспитанника из клуба «Барс» стали казачатами.

Станичное казачье общество в Выселках избрало нового атамана — Андрея Назина. Церемония вхождения в...

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«Вовлечение молодежи в спорт, приобщение к православной вере; необходимо наладить взаимодействие с кадетскими корпусами. Популяризовать казачество в молодежной среде считаю возможным посредством спорта. Возродить традиционные казачьи виды спорта и на базе Выселковского станичного общества проводить спортивные соревнования межрайонного уровня», — сказал он в своей речи.

Развитие сельского хозяйства и спорта — похвальная инициатива, однако первоочередной задачей казаков всегда являлась защита своего государства с оружием в руках. Спецоперация по освобождению Донбасса — как раз такой случай. Однако большинство представителей данного сословия игнорирует происходящее. Зову долга и совести пока ответило лишь относительно небольшое число воинов, ставших добровольцами.

На этом фоне верховный атаман Николай Долуда поставил под сомнение целесообразность возрождения казачества в России из-за той пассивности, которое оно проявляет в отношении событий на Украине.

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