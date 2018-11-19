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19.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Галичина, Украина, Экономика коллапса
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В высокогорных районах Украины началась катастрофа

Из-за нехватки финансирования прекращена работа культурных учреждений в высокогорных районах Украины.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявил депутат-яценюковец Николай Княжицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В высокогорных населенных пунктах культуры уже нет. Народные дома и библиотеки давно закрыты. Людям не платят зарплату по полгода. Это полная катастрофа…

Я просил бы обратить внимание на бюджет. Говорят, что это дело местных бюджетов. Этот бюджет обеспечит деятельность 3 месяца следующего года, а дальше снова начнется все то же самое. Это большая неурегулированная проблема. Мы уничтожаем уникальную культуру украинских высокогорных районов. И образование, и медицину», – сокрушается Княжицкий – один из авторов русофобских законов по вытеснению русского языка из СМИ.

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