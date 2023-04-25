В Якутии мужчина пытался вступить во власовский легион. Результат – 4,5 года лишения свободы

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В Якутске осужден мужчина, пытавшийся вступить в коллаборационистский «Легион «Свобода России», чтобы воевать на стороне ВСУ.

Об этом сообщает официальный ресурс Верховного суда Республики Саха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верховным Судом Республики Саха (Якутия) в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 208 УК РФ – приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании», – говорится в сообщении.

Так, установлено, что в апреле 2022 года проживающий в Якутске молодой человек с целью вступления в НВФ легион «Свобода России», действующий на территории Украины, связался по интернету с участником данного формирования и получил инструкции о порядке вступления в легион.

Также он заполнил анкету, приобрел ж/д билет от Нерюнгри до Казахстана для последующего обращения в посольство Украины и вступления в незаконное вооруженное формирование.

«За совершение преступления мужчина осужден к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием одного года наказания в тюрьме, а оставшейся части срока наказания в виде лишения свободы в исправительный колонии строгого режима», – уточнили в ведомстве.