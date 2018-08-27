27.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Наука, Образование, Общество, Происшествия, Россия, Украина

В Якутии создают центр палеогенетики, где попытаются клонировать мамонтов



Ученые из якутского Северо-Восточного федерального университета планируют клонировать мамонтов. Для этого будет создан специальный центр палеогенетики, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

Также ученые будут исследовать генетическую историю народов, населяющих Якутию. Планируется, что при помощи современного оборудования они будут исследовать жизнеспособные клетки в останках ископаемых животных и первобытных людей.

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«Создание научного центра позволит проводить палеогеномные исследования живых организмов, включая человека, населявших и населяющих экосистемы северо-востока Евразии», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Крыму обнаружили уникальную километровую пещеру с останками мамонтов. Ученые нашли и определили кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана и гигантского оленя. Ранее президент Крымского инженерно-педагогического института Февзи Якубов сообщил, что несмотря на антироссийскую истерию на Украине, ВУЗы Крыма и «незалежной» продолжают научное сотрудничество.

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