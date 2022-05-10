В Ялте дельцы сносят особняк легендарного крымского архитектора

В Ялте дом архитектора Высочайшего двора Николая Петровича Краснова, в котором он прожил с 1903 по 1918 год, попал под снос.

По непонятным причинам, здание лишилось охранного статуса, и его собственник предпочел освободить дорогую ялтинскую землю от двухэтажной постройки начала XX века, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще в первых числах мая экскурсанты могли увидеть особняк в стиле модерн на ул. Николаевской (Коммунаров, 7). Некогда он служил главным корпусом пансионата «Заря», о чем свидетельствует табличка на входе. Но уже много лет здание пустовало, и до ялтинских краеведов дошел слух о готовящемся сносе исторической и культурной достопримечательности.

«Живя в этом доме, Николай Петрович создал большинство своих южнобережных шедевров, включая Большой Белый Ливадийский дворец, – подчеркнула главред альманаха «Старая Ялта» Лариса Лысова. – Это второй дом Краснова в Ялте, куда он переехал в 1903 году с улицы Пушкинская. Просторный особняк уже предусматривал большую чертежную мастерскую, где трудились сам архитектор и его помощники, был и отдельный кабинет архитектора. Здесь его посещали великие князья, чаще других великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II, и князья Юсуповы, а также, по некоторой информации, и вдовствующая императрица Мария Федоровна. Здесь же собирались ялтинские архитекторы, обсуждавшие проблемы устройства города».

При переходе в российское правовое поле дом Краснова на ул. Коммунаров еще входил в перечень объектов культурного наследия. Но в кадастровой карте РФ участок уже отмечен как «малоэтажная жилая застройка», а сам особняк как многоквартирный дом. Чтобы исправить ситуацию Крымское отделение ВООПИиК собрало и передало в Минкультуры Крыма документы об исторической и культурной ценности здания. Однако еще до их рассмотрения в период праздничных выходных, майовок и Дня Победы строители приступили к сносу особняка.

Первый ялтинский дом Краснова, расположенный на Пушкинском бульваре, является объектом культурного наследия РФ с 2018 года. Во втором, главный архитектор Южного берега Крыма прожил с 1903 по 1918 год, после чего покинул Крым и оказался в Белграде, где ему установлено несколько памятников как человеку, внесшему значительный вклад во внешний облик столицы Сербии.