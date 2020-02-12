В Ялте готовы к проведению саммита Совета безопасности ООН

12.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Крым готов к проведению встречи пятерки стран – участниц Совета безопасности ООН в Ялте.

Об этом «Известиям» заявил глава республики Сергей Аксенов, давая оценку инициативе президента РФ Владимира Путина, предложившего провести в год 75-летия победы над нацизмом встречу лидеров стран, постоянных членов Совбеза ООН – КНР, Франции, Великобритании, США и России.

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«Крым, безусловно, готов к проведению такой встречи, и, если будет соответствующее поручение президента, республика его выполнит», – сказал Аксенов.

При этом он добавил, что вопрос рассматривается только в теоретической плоскости, поскольку представители западных стран пока не готовы к тому, чтобы встречаться в Крыму.

«Во-первых, они зациклены на санкциях, а это не лучшая почва для диалога. Сознание собственной исключительности и уверенность в праве Запада навязывать миру свою волю и свои ценности мешает нашим партнерам адекватно воспринимать реальность. Во-вторых, в западном мире сегодня просто нет политических лидеров, сравнимых по масштабам личности с Рузвельтом и Черчиллем», – отметил глава Крыма.

Он также добавил, что не имеет значения, где будет проводиться встреча, главное, чтобы она возродила «дух Ялты».

В свою очередь постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов напомнил, что Ялтинская конференция 1945 года заложила основы современного миропорядка. По его мнению, новый саммит участниц Совбеза ООН может стать символическим продолжением этой конференции, поэтому его следует провести в том самом месте, где 75 лет назад встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль — в Ливадийском дворце.

«Республика с радостью примет саммит Совбеза ООН, наши двери всегда открыты. Уверен, проведение подобной встречи определило бы прочный миропорядок, который обеспечил бы мир и безопасность для всех народов на следующие 75 лет», – сказал Мурадов.

Впрочем, издание указывает, что пока возможным выглядит проведение саммита на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2020 года. Франция и Китай уже поддержали инициативу российского президента, тогда как США и Великобритания пока не ответили.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,