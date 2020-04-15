В Ялте контактировавших с носителем вируса изолируют принудительно

15.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму зарегистрированы еще два случая заражения COVID-19. Инфицированные привезли коронавирус из Москвы.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Пеньковской, один из заболевших – житель Раздольненского района, вернулся из Москвы 6 апреля и соблюдал режим самоизоляции.

«Это гражданин Российской Федерации, житель Республики Крым, который находился в Москве в больнице на лечении в НИИ травматологии и ортопедии. Он находился там на лечении с 25 марта по 6 апреля, был передан под медицинское наблюдение еще терруправлением города Москвы по прибытию. В отношении него были приняты все меры по наблюдению и изоляции так, как это должно по протоколу. Здесь минимальный круг контактов.

Он по результатам лабораторного обследования госпитализирован в Евпаторийскую городскую больницу, все контактные по авиарейсу по нему установлены и переданы под медицинское наблюдение. Из числа близких контактов по семье это два человека, они госпитализированы в обсерватор, им проведено лабораторное обследование, материал находится в работе. И четыре медицинских работника, которые оказывали ему медпомощь, они находятся под медицинским наблюдением на дому», – заявила Пеньковская.

Во втором случае заболевшей оказалась москвичка, приехавшая в Крыма в марте. Она заразилась от своего мужа, который вернулся из российской столицы позже, чем вся семья. По словам Пеньковской, из-за того, что члены семьи зараженной отказались проходить наблюдение в обсерваторе, материалы дела по ним были переданы в суд.

«Второй случай у нас в городе Ялта. Ялта сегодня в числе лидеров по числу заболевших, зарегистрированных на этой территории. Это граждане Российской Федерации, жители Москвы, которые прибыли в Ялту. Часть членов семьи прибыла 19 марта. 24 марта прибыл из Москвы один из членов семьи, у которого 5 числа отмечались симптомы клиники ОРВИ, температура до 38 градусов.

Сама заболевшая отмечала первые признаки заболевания 11 числа, обратилась в инфекционное отделение Ялтинской больницы. От госпитализации отказалась, но тем не менее, была лабораторно обследована. Медики ее принимали уже в условиях настороженности в отношении коронавирусной инфекции. По результатам лабораторного обследования у нее был подтвержден РНК вируса новой коронавирусной инфекции, она госпитализирована в ялтинский инфекционный стационар.

Проблема возникает с ближайшими членами семьи и ближайшими контактами. В ходе эпидрасследования было выявлено, что помимо тех четырех человек, которые были заявлены заболевшей, по месту проживания находятся еще двое детей. Им вчера вручены постановления о госпитализации в условиях обсерватора. Они отказались.

Сейчас подготовлены материалы в Ялтинский городской суд о принудительном помещении их в условия обсерватора. Таким образом, это шесть человек, которые подлежат обсервации в условиях ялтинского обсерватора», – заявила Пеньковская.

Таким образом, в Крыму на сегодняшний день официально подтверждены 34 случая заражения COVID-19. Из них 14 человек уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц.