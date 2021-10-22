В Ялте меняют арендатора главного пляжа. Предлог – работа по украинским документам

22.10.2021 23:16 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Арендатор Массандровского пляжа, – одного из самых популярных в Крыму, – пять лет работал по украинским документам и лишился права аренды. Об этом в своем блоге заявила глава администрации Ялты Янина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Павленко, у ООО «Илвиа» был лишь украинский договор аренды, заключенный еще в 2009-м году, поэтому компания была отстранена от управлением пляжем.

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«С 1 марта 2016-го года все права на эксплуатацию гидротехнических сооружений ООО «Илвиа» прекращены согласно действию Закона Республики Крым №46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым» от 08.08.2014 г. Соответственно, автоматически должен был быть расторгнут и договор аренды земли под гидротехническими сооружениями. Но! Все эти годы «Илвиа» продолжала эксплуатировать пляж по украинскому договору аренды. Иными словами – вести коммерческую деятельность вне правового поля Российской Федерации! В начале этого года мы проводили инвентаризацию гидротехнических сооружений (в том числе в части отношений с правообладателями) и выявили эту ситуацию. Ранее эта позиция была подтверждена Постановлением Администрации в июне 2020 года – администрация отказала ООО «Илвиа» в заключении договора аренды земли. Подчеркну важный момент! Прав на объект капитального строительства у ООО нет, а аренда земельного участка согласно действующему законодательству без конкурса предоставляется только правообладателю объекта капитального строительства! В ином случае – торги! «Илвиа» же хотела получить аренду без торгов», – написала Павленко.

Коммерсанты в свою очередь заявили, что готовятся подать апелляцию и отстаивать право на аренду в суде.

«Сегодня руководитель Массандровского пляжа был приглашен на рабочее совещание в Администрацию города Ялты. В ходе совещания с участием руководства города и Республики Крым, стороны обсудили возникшие разногласия. К сожалению, конкретных взаимоприемлемых путей решения конфликта озвучено не было. Продолжаем переговоры, а пока готовимся к апелляции в суде», – говорится в сообщении Массандровского пляжа в соцсети.

Отметим, что «Илвиа» взяла в аренду пляж а 2005 году, заключив договор на аренду побережья с бунами протяженностью 554 метра. В учредителях фирмы помимо директора Виталия Иванова числились родственники одного из депутатов горсовета Ялты.

Остается только гадать, чье покровительство мешало властям Ялты на протяжении нескольких лет не замечать отказ арендаторов легализовать работу по российским документам.