В Ялте не довольны приговором соучастнику жестокого убийства

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Верховный суд Крыма вынес решение по делу о жестоком убийстве жителя Ялты в сентябре минувшего года.

Сергея Сухова избили, нанесли удары ножом, а после отвезли к приемному покою больницы, где он скончался спустя сутки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сентябре прошлого года компания знакомых распивала спиртное в одном из ялтинских кафе, где у них произошел конфликт. Выйдя из заведения, двое мужчин принялись избивать третьего, после чего насильно усадили его в автомобиль и отправились кататься по городу, попутно избивая.

Конфликт продолжился у остановки общественного транспорта «Ливадия-2», где пострадавшему были нанесены многочисленные ножевые ранения в область живота, грудной клетки, шеи, рук. От полученных повреждений потерпевший скончался в медучреждении.

Известно, что один из обвиняемых знал погибшего с детства. Что стало причиной конфликта – не ясно, но на тот момент все трое участников были не трезвы. Избитого Сухова с множественными ножевыми ранениями выкинули на остановке общественного транспорта возле больницы в Ливадии. Скандальности ситуации добавил факт активного участия обвиняемых в Народном ополчении Крыма.

После поимки подозреваемых одного из них полиция отпустила, якобы он был просто свидетелем и не участвовал в избиении Сухова. В последствии это привело к митингу под стенами полиции. Распространенное в соцсетях видео неопровержимо доказывало участие обоих фигурантов.

Дело забрали в СК, его переквалифицировали с «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» на «убийство в составе группы». Второго фигуранта задержали.

Суд признал собранные доказательства и признал одного из подозреваемых виновным в совершении убийства и причинении средней тяжести вреда здоровью, второго – в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору.

Первый проведет 13 лет в колонии строгого режима и еще 1,5 года в тюрьме, второй – 3,5 года в колонии-поселении. Также им предстоит выплатить матери убитого мужчины компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.

Ранее мать убитого Сергея Сухова говорила о том, что ее желание одно – добиться в справедливости. И если Владимир Кикавец получил 13 лет заслуженно, то стремление следствия приписать Кириллу Гончаренко только драку, за которую он приговорён к колонии-поселению и уже летом вернётся домой с учетом срока в СИЗО, при наличии видео, где оба измываются над погибшим, вызывает негодование.

За несколько месяцев до трагедии Гонтаренко получил награду за защиту Крыма из рук главы администрации Ялты Янины Павленко.