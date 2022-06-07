В Ялте обеспокоены судьбой очередной исторической усадьбы – мэр успокаивает

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Ялтинская культурно-историческая общественность бьет в набат – в здании усадьбы XIX века на территории санатория «Киев» идут строительные работы.

После стремительного сноса дома Дома Краснова – знаменитого архитектора южнобережья – ни одно историческое здание в Ялте не находится в безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Усадьбы русского дворянства на Южном берегу Крыма после революции стали санаториями, и в таком статусе дожили до развала СССР. После их ждала незавидная участь, если здание не имело охранного статуса как памятник истории и архитектуры. Процесс признания культурной ценности объекта растягивался на года, и многие прибрежные дачи не успели дожить до его завершения.

В российской действительности включение в перечень охраняемых законом объектов стало проще – заявки с исторической справкой может подать любой гражданин. Поэтому новые владельцы усадеб торопятся с преобразованием, пока кто-нибудь из сознательных граждан или краеведов не начнет привлекать внимание общественности.

В феврале прошлого года историческое здание в центре Ялты решили очистить от арендаторов. Владельцы объясняли это тем, что усадьбу будут сносить ради многоэтажной застройки. Благодаря общественному резонансу научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры РК включил усадьбу в перечень выявленных объектов, «обладающих признаками объектов культурного наследия».

Тогда экс-министр культуры Арина Новосельская заверила, что после историко-культурной экспертизы объекты включат в перечень объектов под охраной закона. Однако этого не случилось, и когда в здании усадьбы начались строительные работы, общественность восприняла это как возврат собственников к планам снести полуторавековой особняк ради очередной многоэтажки.

Однако глава администрации Ялты Янина Павленко поспешила успокоить горожан – здание усадьбы находится под охраной, поскольку имеет статус выявленного объекта культурного населения и об обременениях собственник в курсе.

«То есть его снос, реконструкция запрещены, только реставрация, – указала градоначальница. – Ответственность – вплоть до уголовной. В то же время собственнику рекомендовано очистить усадьбу от пожароопасных предметов и прочего хлама».

Именно расчистка, а не строительство идет на территории усадьбы. Вопрос сохранности здания находится на контроле администрации и Минкультуры Крыма.

Напомним, в начале мая в Ялте снесли Дом Краснова – знаменитого архитектора Южнобережья. Объект не успели внести в перечень культурного наследия, где под охраной находился первый дом архитектора на Пушкинском бульваре. В уничтоженном доме, выстроенном по собственному проекту, Краснов провел самый продуктивный период своей карьеры с 1903 по 1917 годы.