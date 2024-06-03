В Ялте полицейский инспектор ответит перед судом за незаконную легализацию мигрантов

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В Ялте пойдет под суд бывшая сотрудница полиции за организацию незаконного пребывания иностранных граждан.

За 80 тысяч рублей инспектор по вопросам миграции вносила ложные сведения в документы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации регионального управления Следкома, с апреля по август 2023 года действующая на тот момент инспектор внесла в документы учета ложные сведения о постоянном проживании в регионе семерых иностранцев. Это позволило им получить гражданство и паспорт Российской Федерации.

«Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд», – сообщили в СК.

Напомним, в 2019 году в Ялте разоблачили сотрудников отдела по вопросам миграции УМВД , которые организовали канал нелегальной миграции и фиктивно поставили на миграционный учёт более 90 иностранцев.

В 2023 году суд постановил обратить в доход государства дорогостоящее имущество и денежные средства бывшего начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте. Он потратил более 10 млн рублей на приобретение дорогостоящих автомобилей, техники, ювелирных украшений. При этом его зарплата и доходы семьи не позволяли приобрести такие ценности.