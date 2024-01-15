В Ялте после незаконного строительства поползли в пропасть незаконные постройки

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В Ялте после обильных осадков активизировались оползни.

Движению грунта поспособствовали незаконные стройки, которые, как выяснилось, угрожают разрушить такие же незаконные постройки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С утра в центре Ялты на улице Свердлова провалился асфальт – разрушилась часть автодороги и тротуара. Движение пешеходов и автомобилей идет только по одной полосе. Причем это единственное прямое направление из города в Массандру, объезд нужно делать через Южнобережное шоссе.

«На сегодняшний день, с целью предотвращения возможных происшествий сотрудники ДЭУ Ялта оградили аварийно-опасный участок пластиковыми водоналивными баками, а также установили временные дорожные знаки. Принимаются меры. Ялтинцев просят быть предельно осторожными и внимательными при проезде аварийного участка дороги», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Уже после обеда руководителю пришлось выезжать на Южнобережное шоссе, где обвалилась часть склона. Причина для Ялты банальная – незаконные строительные работы. Причем под угрозой оказался дом на соседнем участке, который тоже относится к самовольному строительству – по документам 100 квадратных метров предназначались под гараж.

«Очевидно, что здесь были некие противооползневые мероприятия, которые человек, который незаконно вёл здесь работы, что он это всё просто снес. При Украине собственнику выделялся участок 100 м² под гараж. Гараж не мог быть четырёхэтажным. Мы будем сейчас в соответствии с методикой укреплять этот склон. Но параллельно вместе с этим МВД занимается выяснением людей, которые нанесли этот ущерб. Минземимущества занимается сейчас правами на это строение. Анализ документов подтвердил, что это не дом и домом быть не мог, потому что это нежилое помещение. И как в российском законодательстве оно было поставлено на учёт, это сейчас всё будет разбирать Минземимущества Республики Крым», – отметила Павленко.

По рекомендациям противооползневого управления коммунальные службы приступили к укреплению и подсыпке склона, далее будет разработан проект по капитальным работам. Ялтинцев призвали не начинать строительных работ, не имея на то разрешений, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Также о подобных фактах сообщать в муниципальный контроль.