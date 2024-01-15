В Ялте после незаконного строительства поползли в пропасть незаконные постройки

Любовь Смирнова.  
15.01.2024 20:15
  (Мск) , Ялта
Просмотров: 1146
 
Дзен, Криминал, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Скандал, Строительство, Украина


В Ялте после обильных осадков активизировались оползни.

Движению грунта поспособствовали незаконные стройки, которые, как выяснилось, угрожают разрушить такие же незаконные постройки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Ялте после обильных осадков активизировались оползни. Движению грунта поспособствовали незаконные стройки, которые, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


С утра в центре Ялты на улице Свердлова провалился асфальт – разрушилась часть автодороги и тротуара. Движение пешеходов и автомобилей идет только по одной полосе. Причем это единственное прямое направление из города в Массандру, объезд нужно делать через Южнобережное шоссе.

«На сегодняшний день, с целью предотвращения возможных происшествий сотрудники ДЭУ Ялта оградили аварийно-опасный участок пластиковыми водоналивными баками, а также установили временные дорожные знаки. Принимаются меры. Ялтинцев просят быть предельно осторожными и внимательными при проезде аварийного участка дороги», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Уже после обеда руководителю пришлось выезжать на Южнобережное шоссе, где обвалилась часть склона. Причина для Ялты банальная – незаконные строительные работы. Причем под угрозой оказался дом на соседнем участке, который тоже относится к самовольному строительству – по документам 100 квадратных метров предназначались под гараж.

«Очевидно, что здесь были некие противооползневые мероприятия, которые человек, который незаконно вёл здесь работы, что он это всё просто снес.

При Украине собственнику выделялся участок 100 м² под гараж. Гараж не мог быть четырёхэтажным. Мы будем сейчас в соответствии с методикой укреплять этот склон. Но параллельно вместе с этим МВД занимается выяснением людей, которые нанесли этот ущерб.

Минземимущества занимается сейчас правами на это строение. Анализ документов подтвердил, что это не дом и домом быть не мог, потому что это нежилое помещение. И как в российском законодательстве оно было поставлено на учёт, это сейчас всё будет разбирать Минземимущества Республики Крым», – отметила Павленко.

По рекомендациям противооползневого управления коммунальные службы приступили к укреплению и подсыпке склона, далее будет разработан проект по капитальным работам. Ялтинцев призвали не начинать строительных работ, не имея на то разрешений, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Также о подобных фактах сообщать в муниципальный контроль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть