В Ялте предложили излечивать Новороссией оболваненных змагарами молодых белорусов

Елена Острякова.  
10.06.2024 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 146
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Майдан, Новороссия, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Белоруссия осознала себя частью России после Беломайдана 2020 года.

Об этом на международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму заявил белорусский общественный деятель Сергей Лущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия осознала себя частью России после Беломайдана 2020 года. Об этом на международном фестивале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Беларусь – это безусловная часть русской цивилизации. Это язык, культура, вера. Это такая же русская земля, как Севастополь, запорожская область, Херсон и другие исторические регионы РФ. Мы много выводов сделали для себя в 2020 году, когда никто кроме России нас не поддержал», – сказал Лущ.

Он считает, что в целом Россия и Белоруссия перешли «от людоедской конкуренции к союзному мышлению», однако не все белорусское общество поддержало РФ в СВО.

«Теряем молодых людей, которые до сих пор учатся по учебникам, в которых глубоко националистические, антибелорусские, русофобские нарративы. Мы сейчас большую работу делаем внутри республики, но понимаем, насколько глубоко в сознание нескольких поколений были инфильтрированы эти ложные смыслы», – сказал Лущ.

Он считает, что молодых белорусов нужно воспитывать на основе опыта новых регионов России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть