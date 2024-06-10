В Ялте предложили излечивать Новороссией оболваненных змагарами молодых белорусов

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Белоруссия осознала себя частью России после Беломайдана 2020 года.

Об этом на международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму заявил белорусский общественный деятель Сергей Лущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь – это безусловная часть русской цивилизации. Это язык, культура, вера. Это такая же русская земля, как Севастополь, запорожская область, Херсон и другие исторические регионы РФ. Мы много выводов сделали для себя в 2020 году, когда никто кроме России нас не поддержал», – сказал Лущ.

Он считает, что в целом Россия и Белоруссия перешли «от людоедской конкуренции к союзному мышлению», однако не все белорусское общество поддержало РФ в СВО.

«Теряем молодых людей, которые до сих пор учатся по учебникам, в которых глубоко националистические, антибелорусские, русофобские нарративы. Мы сейчас большую работу делаем внутри республики, но понимаем, насколько глубоко в сознание нескольких поколений были инфильтрированы эти ложные смыслы», – сказал Лущ.

Он считает, что молодых белорусов нужно воспитывать на основе опыта новых регионов России.