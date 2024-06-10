В Ялте призвали рассекретить данные о протестах против передачи Крыма Хрущёвым

Любовь Смирнова.  
10.06.2024 19:33
  (Мск) , Ялта
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Дзен, История, Крым, Общество, Политика, Произвол, Россия, СССР, Украина


Учёные должны найти в архивах и сделать достоянием общественности сведения о протестах против незаконной передачи Крыма в состав УССР во времена Никиты Хрущева.

Об этом на «Соловьёвских чтениях» заявил севастопольский омбудсмен Павел Буцай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Учёные должны найти в архивах и сделать достоянием общественности сведения о протестах против незаконной...

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«Считаю необходимым обратить внимание научного сообщества Севастополя и Республики Крым, руководство и сотрудников архивных учреждений, в том числе и ведомственных архивов, на необходимость выявления и публикации в открытом доступе, а, в перспективе, издания книги с последующим широким распространением, документальных свидетельств, зафиксировавших отрицательную реакцию населения полуострова на передачу Крыма Украинской СССР в советский период.

Публикация этих фактов будет не только способствовать новым научным докладам, но и распространению объективных исторических знаний о прошлом региона в XX столетии, противодействовать попыткам фальсификации истории, принимаемых украинской стороной», – сказал Буцай.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Севастополе подготовил доклад о нарушении прав севастопольцев и крымчан Украиной как до СВО, так уже после ее начала. Документ «Под знаком террора» был презентован на «Соловьёвских чтениях».

Т.н. западные «правозащитники» на протяжении 10 лет игнорируют очевидные факты враждебных действий со стороны Украины и ее иностранных покровителей в виде «водной», экономической блокады Крыма, а также прямых угроз жителям региона.

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