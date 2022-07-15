В Ялте продолжают гибнуть шедевры исторической архитектуры

В Ялте пожар уничтожил останки первой фешенебельной гостиницы «Лондон».

Построенное в начале XX века здание за последние 30 лет пережило шесть пожаров и стало очередным утраченным памятником Ялты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пожар возник в ночь на 14 июля. Горели старые доски перекрытия и мусор, скопившийся внутри некогда популярного отеля. Без кровли и окон здание стоит довольно давно, еще со времен расселения жильцов коммунальных квартир, обустроенных вместо гостиницы при советской власти. В начале 2000-х здание было продано, и новые владельцы имели намерение выстроить на его месте 7-этажную гостиницу вместо 3 этажей, но помешал экономический кризис и уже в российскую юрисдикцию здание выставили на продажу без малого за 100 миллионов рублей.

С учетом того, что здание занимает 50 соток у самого моря в историческом центре Ялты, вложения могли окупиться с лихвой, если бы не историческая ценность здания. Разрешительная и проектная документация на снос здания, если верить предыдущим владельцам, была получена еще в украинский период, когда практиковалось под видом реконструкции снимать с исторически ценных домов кровли, доводить до обрушения внутренних конструкций и под предлогом аварийного состояния сносить. Тем более, что земля под ним оформлена в аренду на 49 лет, а ее назначение – гостиничное обслуживание.

В любом случае, городу бывшая гостиница «Лондон» не принадлежит. На экскурсиях по исторической части Ялты рассказывают, что это был первый отель по системе «все включено» с отличным рестораном и выбором номеров для разномастной публики.

Напомним, что в начале мая Ялта лишилась еще одного памятного здания – дом архитектора Николая Краснова, в котором он жил и работал до 1918 года, пошел под снос. Особняк не имел охранный статус пока был административным корпусом пансионата «Заря», а после продажи здравницы новые хозяева решили использовать площадь с большей экономической отдачей, нежели памятник истории и культуры.