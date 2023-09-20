В Ялте пьяный пенсионер публично славил Гитлера и Украину

Любовь Смирнова.  
20.09.2023 11:17
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Нацизм, Россия


«Обиженный властью» гость из Омска устроил пьяный перфоманс на набережной Ялты. Рядом с памятником Ленину отдыхающий решил спровоцировать участников СВО, выкрикивая «Хайль Гитлер!» и «Слава Украине!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия нетрезвого гостя очевидцы сняли на видео и отправили в телеграм-канал «Крымский Смерш», благодаря чему личность «истинного арийца» стала известна общественности.

«Обиженный властью» гость из Омска устроил пьяный перфоманс на набережной Ялты. Рядом с памятником...

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«Я, Бурдин Денис Михайлович, на набережной Ялты кричал «Хайль, Гитлер!» и «Слава Украине!»

Я украинец, я кричал «Слава Украине!» Для чего я это делал? Пустая, глупая провокация. Я – патриот. Всю мою жизнь жил в России, работал делал всё, что нужно для нашей страны. Слегка обижен властями, но, наверное, это всё будет. И мне старику, сейчас я нахожусь в полиции, я понимаю всю меру своей ответственность. Я понимаю, кто со мной разговаривает. Я готов нести ответственность, которую скажете», – протрезвев, заявил задержанный, находясь в отделе полиции.

Какую ответственность понесет дебошир не сообщается. Вероятнее всего административную в виде штрафа за дискредитацию военнослужащих. Экс-командир бригады «Призрак» (ЛНР) Юрий Шевченко считает, что таких персонажей нужно «ставить к стенке».

«До них иначе – не доходит. Проверено Донбассом. На кой хрен нужны их «извинения»? Наши предки с ними не церемонились. Оттого и победили. Нам – добивать. Нельзя их прощать. Иначе снова расплодятся», – написал он в своем телеграм-канале.

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