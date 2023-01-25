В Ялте пьяный заукраинец устроил дебош с оскорблением бойцов СВО

Любовь Смирнова.  
25.01.2023 15:46
  (Мск) , Ялта
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, экстремизм, Ялта


В Ялте сотрудники патрульно-постовой службы задержали 35-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта устроил дебош с оскорблениями в адрес Вооруженных Силы Российской Федерации.

Как оказалось, это не первые публичные высказывания дебошира, дискредитирующие бойцов в СВО, за что он уже был оштрафован по решению суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Ялте сотрудники патрульно-постовой службы задержали 35-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения...

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«В ходе разбирательства сотрудники ЦПЭ МВД по Республике Крым установили, что правонарушитель в течение года уже привлекался к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, что образует состав уголовно наказуемого деяния. Судом ему было вынесено административное наказание в виде штрафов в размере 30 тысяч и 35 тыс. рублей, которые гражданин до настоящего времени не уплатил», – отметили в пресс-службе МВД.

На хулигана составили три новых протокола за мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. По ним вынесет решение суд. Собранные материалы переданы в следственные органы.

По информации крымского блогера Александра Талипова, уголовное дело на «ждуна» уже возбуждено по  ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан».

Гражданин задержан.

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