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Ялта первая среди крымских городов разрешила «Сбербанку» построить свой офис в центре, да не где-нибудь, а на отремонтированной за 400 миллионов рублей площади Советской. Начало строительства отметили помпезно – закладкой капсулы с посланием потомкам.

В последний раз подобная акция проводилась при начале строительства трассы «Таврида», как символ смены курса и транспортных потоков в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что выбор места строительства обусловлен «удобством жителей и гостей города». Под офис «Сбербанка» забрали парковку у Дома торговли, а взамен ялтинцам подарили детский игровой городок, который установят около сквера им. Калинина. Парковку глава администрации обещала организовать в другом месте и большей вместимости.

Одновременно на заседании инвестиционного совета в Ялте был согласован проект по созданию отделения банка площадью 320 кв. м в Ялте для оказания социальных услуг населению в финансово-кредитной сфере. Планируемый объем инвестиций составит 96 миллионов рублей, а его строительство займет 9 лет и 9 месяцев, завершившись в декабре 2032 года.

Остается только догадываться, какой сложности здание возводит «Сбербанк», если на это необходимо без малого 10 лет, и уповать на то, что оно впишется в единый архитектурный ансамбль площади Советская, которую только открыли после ремонта и презентовали сухой фонтан, который без воды будет сценой для городских мероприятий. При этом в Доме торговли, оставшемся без заездного кармана, и парковки, выставлены в аренду площади, превышающие потребности «Сбербанка».

Напомним, в Симферополе «Сбербанк» также рассчитывал разместить свой центральный офис в сквере им. Тренева. Общественный совет Симферополя вынес этот вопрос на открытое голосование, и большинство горожан высказались против уничтожения зеленой зоны и без того перегруженного офисами центра столицы. Но волевым решением главы Крыма Сергея Аксёнова уже без всяких обсуждений и голосований офис «Сбера» воткнут под стены Крымского музыкального театра. Однако исторически банк в Симферополе располагался в здании Крымского академического русского драматического театра им. Горького.

В Севастополе обошлись без эгоцентризма и отдали под строительство офиса «Сбербанка» пустырь возле ТЦ «Муссон».

Стремление «Сбербанка» занять привилегированное положение вызывает раздражение в обществе. Мало того, что архитектурные решения офисов не выносятся на публичные обсуждения, тогда как проекты реконструкций центральной части городов эту процедуру проходят, так еще и речь идет о финансовом учреждении, которое больше 9 лет использует Крым для реализации своего проекта курортно-рекреационного комплекса «Мрия», но при этом не признавал Крым российским регионом.