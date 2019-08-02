В Ялте сил хватит только на зачистку шалманов

02.08.2019, Симферополь, Максим Карпенко

С начала следующего года центральную часть Ялты ждет массовая «зачистка» – снос торговых точек и быстро возводимых строений.

Об этом в интервью телеканалу «Крым 24» заявил вице-премьер республики, бывший руководитель строительной фирмы «Интерстрой» Евгений Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июне был утвержден проект планировки территории в центральной части города Ялта, были установлены «красные линии». Большое количество объектов попало в эти «красные линии». Это улицы Киевская и Московская, там стоят объекты в «красных линиях» – ларьки, всякие несуразные сооружения. Администрация города Ялты по поручению Совета министров в начале следующего года приступит к массовой зачистке улицы Киевская и Московская, дабы привести Ялту к тому должному историческому образу города-курорта, которым он был во времена Советского Союза. Это стометровая зона, это пляжи, так называемые легко монтируемые здания, которые у нас появляются каждый сезон, как грибы растут. Стоит задача очистить, в первую очередь, пространства пляжей, пространства парков», – заявил Кабанов.

Вице-премьер также подчеркнул, что сейчас на рассмотрении властей находится законопроект, упрощающий снос незаконных построек.

«Министерством строительства совместно с Министерством имущественных и земельных отношений разработан наш, республиканский, законопроект, по поручению главы республики Сергея Аксенова, который упростит процедуру непосредственного принятия решения о сносе. Основной тезис этого законопроекта о том, что, если органами муниципалитета по решению Совета министров здание признается незаконно построенным по тем или иным основаниям или невозможным к эксплуатации, то в кратчайший период, максимум до двух месяцев, в случае принятия этого законопроекта и прохождения его через все федеральные инстанции, мы сможем на законных основаниях приступить к сносу того или иного здания», – добавил Кабанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Кабанов до избрания в парламент республики возглавлял крупную строительную компанию «Интерстрой», одного из главных застройщиков в Севастополе.

Интрига состоит в том, что именно эта фирма фигурировала в скандале с застройкой Приморского парка в Ялте. Зеленая зона во времена Украины начала застраиваться элитными высотками, возведение которых продолжалось и после воссоединения Крыма с Россией вопреки протестам местных жителей и обещаниям чиновников остановить уничтожение парка.