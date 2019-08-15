В Ялте сломали челюсть преподавателю Сретенской духовной академии

15.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В Ялте избит преподаватель Сретенской духовной академии Алексей Забелин. Конфликт завязался с одним из местных жителей, оказывающих услуги на набережной из-за сына священника, который якобы занял лавочку, где ялтинец собирался устраивать шоу.

Об этом Забелин написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сын натер ноги и я посадил его на свободное место на лавке, неожиданно подошёл человек в белом и отпихнул моего сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу и лавка на набережной занята. От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову со словами «Закрой хлебало! Я тут местный, а ты вали отсюда…» с нецензурной бранью он кинулся на моего сына.

Как священник, я не мог ответить, но оттолкнул агрессивного артиста от сына. Прохожие вызвали полицию, полиция инертна и скорой, которую просил – нет. Кружится голова и течёт кровь, плохо понимаю, что происходит. Прошу помощи!», – написал Забелин.

Позже он сообщил, что скорая помощь доставила его в ливадийскую больницу, где врачи констатировали перелом челюсти.

«Потихоньку пришёл в себя от молитв, уколов и горизонтального состояния. Лежу в больнице в Ливадии. Благодарю друзей, которые помогли контактами и советом, чтобы полиция Ялты хотя бы приняла заявление об избиении. Жду приговора от доктора. Череп цел, челюсть с трудом слушается», – рассказал священник.