В Ялте увековечили память легендарного контрразведичка НКГБ

Любовь Смирнова.  
07.11.2023 20:07
  (Мск) , Ялта
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Вооруженные силы, День Победы, Дзен, История, Крым, Общество, Политика, Россия


На территории Юсуповского дворца в Ялте, который после революции был домом отдыха сотрудников НКВД, открыли бюст легендарного контрразведчика Петра Федотова.

Он занимался обеспечением безопасности Ялтинской конференции и разместившегося на время ее проведения в Юсуповском дворце Иосифа Сталина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Юсуповского дворца в Ялте, который после революции был домом отдыха сотрудников НКВД,...

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День военного разведчика отметили 5 ноября. К этому празднику приурочили увековечивание имени начальника 2 Управления НКВД-НКГБ СССР Петра Федотова, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял контрразведку и сыграл ключевую роль в борьбе с германскими спецслужбами и их агентурой на территории СССР.

Под его руководством шло контрразведывательное сопровождение Тегеранской (ноябрь – декабрь 1943 г.), Ялтинской (февраль 1945 г.) и Потсдамской (июль – август 1945 г.) конференций «Большой тройки».

«Уже несколько лет при поддержке президента реализуется программа по увековечиванию памяти военачальников, деятелей разведки и контрразведки, имена которых оказались по тем или иным причинам забыты. Вместе со всем советским народом, не щадя своей жизни и здоровья, сотрудники спецслужб боролись с врагом на фронте и в тылу.

Важную роль в этом противостоянии сыграл и Петр Васильевич Федотов, в частности под его руководством была обеспечена безопасность проведения Ялтинской конференции. Мы гордимся подвигами наших контрразведчиков, их вклад в дело Победы и в обеспечение безопасности государства трудно переоценить», – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

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