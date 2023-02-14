В Ялте заукраинский «ждун» устроил повторный дебош с оскорблением военных

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Ялтинский «ждун»-рецидивист будет привлечен к уголовной ответственности за дебош в публичном месте с оскорблениями в адрес Вооруженных Силы Российской Федерации. Предыдущие два перформанса обошлись ему в административные протоколы со штрафами, которые «борец с режимом» так и не оплатил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 20-х числах января на остановке «Улица Садовая» сотрудники патрульно-постовой службы задержали 35-летнего мужчину, который, будучи пьян, выкрикивал оскорбления в адрес российских военнослужащих. В ходе разбирательства сотрудники центра противодействия экстремизму выяснили, что в 2022 году задержанный уже дважды был оштрафован за публичную дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч и 35 тысяч рублей, но деньги так и не выплатил.

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На дебошира составили три новых протокола за мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Собранные материалы были переданы в управление Следкома. Там действия гражданина квалифицировали по ч. 1 ст. 280.3 УК, и теперь ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа, принудительные работы до 3 лет, арест до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

«Я хочу принести свои искренние извинения за высказанные мной оскорбления в адрес военнослужащих Вооруженных Сил РФ, – покаялся задержанный перед следователем СК. – Впредь обязуюсь не допускать подобных высказываний, вину свою признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь».

Накануне Керченский горсуд вынес решение в отношении 31-летней керчанки, которая за дискредитацию ВС РФ в групповом чате мессенджера «Telegram» получила штраф, а за призывы убивать русских – уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ.

Поскольку ранее Ольга Саенко к ответственности не привлекалась и в поле зрения правоохранителей не попадала, ей назначили 2 года условно.

Как водится, подсудимая свою вину признала и раскаялась, но если ее раскаянье было не искренним, за повторное нарушение срок из условного превратиться в реальный.