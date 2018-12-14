14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Происшествия, Скандал, СМИ, Украина
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В Яндексе обьяснили, почему Порошенко все еще жив

В Сети разгорелся скандал из-за фейковой смерти Петра Порошенко.  Утром 14 декабря интернет-пользователи обратили внимание на то, что в “карточке” биографии президента Украины в Яндексе появилась строка о дате его смерти. Сообщалось, что он якобы “умер” 11 декабря 2018 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Радиостанция “Говорит Москва” обратилась за разьяснениями в Яндекс, где журналистам ответили, что компания – “агрегатор внешней информации”, а “данные для карточки объектного ответа в поиске “Яндекс” берет из открытых источников”.

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Данные о фейковой “смерти” Порошенко достаточно быстро из “карточки” в поисковике пропали, а судя по “Фейсбуку” президента Украины в тот день, когда его “похоронили”, он находился с визитом в Брюсселе.

Никакой реакции на “смерть” Порошенко в Киеве пока не последовало.

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