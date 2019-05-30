В январе украинцев снова попросят «прикрутить» газ

30.05.2019, Киев, Игорь Петров

Транзит российского газа через ГТС Украины начнет падать уже в следующем году, а уже в начале года украинских потребителей может ждать неприятный сюрприз.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил киевский эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тренд, который был задан в последние годы – снижение объемов транзита – очевиден. Я прогнозирую, что где-то на горизонте 2021-2022 годов Украина существенно уменьшит свою транзитную роль. Если будет 60 млрд кубов – это уже позитив, если будет 20-30 млрд кубов, то это уже будет такой сценарий, при котором придется пересматривать схему работы ГТС. Вырастут издержки на поставку газа внутри страны, теплокоммунэнерго и населению, и это даст новый рост тарифов», – сказал Марунич.

По его словам, скорее всего, к концу 2019 года запустят первую очередь «Турецкого потока», что нанесет Украине существенный удар – она лишится несколько миллиардов транзитных кубометров газа.

«Понятно, что снижение объемов транзита начнется уже в следующем году. Вопрос – насколько. Пока это не будет критично, но уже в 2021-2022 годах, если не будут достигнуты прямые договоренности, Украина будет терять транзит», – полагает аналитик.

Он напомнил, что руководство НАК «Нафтогаз Украины» заявляло о необходимости закачать дополнительные объемы газа в ПГХ чтобы избежать кризиса следующей зимой в случае неподписания транзитного контракта, но денег на покупку газа нет и взять неоткуда.

«Почему резко стало необходимо увеличить закачку газа? По одной причине – если мы не договоримся с «Газпромом» транзит может резко упасть с 1 января и это будет очень проблемно для нашего реверса. Коболев уже заявлял, что нужно дополнительно закачать 3 млрд кубических метров, но на это нужны деньги. У «Нафтогаза» этих денег нет.

Посмотрим, как будет разрешаться эта ситуация. Вообще это не нормально, надо договориться с россиянами и обеспечить транзит при запасах в ПГХ сопоставимых с прошлогодними. Мы видим, что этого не происходит, поэтому я опасаюсь полного провала. Помните, в марте прошлого года была акция «прикрути»? Такая акция может быть и может затянуться на долгое время. Денег сейчас нет», – предупредил Марунич.