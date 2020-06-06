В юбилей декларации о суверенитете Украина окончательно ляжет под МВФ

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В год тридцатилетия декларации о суверенитете Украина фактически распишется в том, что свела свой суверенитет к нулю.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, что сотрудничество с МВФ всё-таки будет, но требования, которые были выложены в интернет, достаточно жёсткие, кабальные», – отметила модератор канала.

«На следующий день премьер-министр Шмыгаль решил опровергнуть, сказать, что всё это неправда, и потом другими словами переподтвердил всё то, что было сказано раньше в СМИ. То есть, действительно, дыма без огня не бывает, то есть, действительно, эти кабальные условия перед нами выставляют, и на эти кабальные условия Украина, скорее всего, согласится», – заявил Бондаренко.

«На самом деле, это в год тридцатилетия декларации о суверенитете 16 июля, которая является фундаментом нынешней независимости, мы фактически расписываемся, что мы сводим наш суверенитет к нулю», – добавил эксперт.