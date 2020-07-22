В ЮНИСЕФ открестились от шовинистической косовской певицы

22.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербское отделение международного детского фонда ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) в ответ на утверждения британской певицы косовоалбанского происхождения Дуа Липы опроверг ее принадлежность к нему.

Также международная организация заявила, что не поддерживает великоалбанские взгляды артистки.

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Как уже сообщал «ПолитНавигатор», всемирно известная 24-летняя поп-звезда опубликовала у себя в твиттере фотографию с картой так называемой «Великой Албании», включающей помимо, собственно, Албании территории Косово, Прешевской долины Сербии, Черногории, Македонии и Греции. Также возле этой карты были размещены портреты Исмаила Кемали – отца албанской независимости, и Исы Болетини – кровавого убийцы и террориста, в начале века воевавшего против турок, сербов, черногорцев, болгар, терроризировавшего сербские села в Косово. Также под этой фотографией Липа написала, что только албанцы являются коренным народом Балкан, в отличие от славян, которые по ее словами – «колонисты» и «мигранты».

Ранее Дуа Липа в своем инстраграме представлялась как посол ЮНИСЕФ, после чего пользователи поинтересовались у организации, как ее лицом может быть человек с подобными убеждениями.

«Дорогие друзья, спасибо, что указали на сообщение певицы Дуа Липа, – было сказано в официальном профиле сербского филиала «ЮНИСЕФ» в инстаграм. – Мы хотели бы сообщить вам, что Дуа Липа не является послом ЮНИСЕФ и ее заявления не являются заявлениями от имени ЮНИСЕФ. Как и многие другие, она поддержала нашу работу во имя детей, за что мы благодарны. Мнения, которые она выражает, принадлежат ей, и ЮНИСЕФ их не поддерживает».

При этом ранее Липа объяснила свою выходку протестом против того, что Apple в своем приложении «карты» представила Косово, как часть Сербии.