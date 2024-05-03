«В Ютубе от них спасу нет!» – уклонисты довели нациста Карася до истерики

Вадим Москаленко.  
03.05.2024 21:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1007
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинское интернет-пространство заполонили «пророссийские» адвокаты и юристы, рассказывающие украинским мужчинам, как уклониться от устроенной Зе-властью мобилизации.

Об этом на канале киевской телеведущей Натальи Мосейчук заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское интернет-пространство заполонили «пророссийские» адвокаты и юристы, рассказывающие украинским мужчинам, как уклониться от устроенной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я вижу в интернете этих адвокатишек [защищающих уклонистов], греющих себе лапы на таких вот лекциях, как там что-то туда-сюда, как отпетлять. Они же просто гинды.

Вот, сейчас мы знаем, что в тылу происходит. Бизнесу гайки закручивают, рейдерство везде, все переписывают, все грабят. Ну занимайтесь уже этим! Что вы лезете вот это… Просто делают деньги на крови государства. Вот реально, куда ни зайдешь в Ютуб – везде они. Я уже не удивлюсь, если им там ФСБшники реально подкидывают каждому хорошему адвокату, чтобы он проводил лекции о том, как отпетлять от мобилизации», – злился Карась.

«Не, ну так ты тогда мобилизуйся, а потом уж хотя бы делай лекции о демобилизации. Но нет, оно сидит у себя в кабинете, «Слава Украине», а «Демобилизации – нет». Офигенно устроились», – добавил нацист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть