Украинское интернет-пространство заполонили «пророссийские» адвокаты и юристы, рассказывающие украинским мужчинам, как уклониться от устроенной Зе-властью мобилизации.

Об этом на канале киевской телеведущей Натальи Мосейчук заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу в интернете этих адвокатишек [защищающих уклонистов], греющих себе лапы на таких вот лекциях, как там что-то туда-сюда, как отпетлять. Они же просто гинды.

Вот, сейчас мы знаем, что в тылу происходит. Бизнесу гайки закручивают, рейдерство везде, все переписывают, все грабят. Ну занимайтесь уже этим! Что вы лезете вот это… Просто делают деньги на крови государства. Вот реально, куда ни зайдешь в Ютуб – везде они. Я уже не удивлюсь, если им там ФСБшники реально подкидывают каждому хорошему адвокату, чтобы он проводил лекции о том, как отпетлять от мобилизации», – злился Карась.