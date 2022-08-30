В южных степях степях украинская армия наступила на старые грабли

Каждая попытка прорыва киевских войск на линии разграничения заканчивается их разгромом.

Об этом в эфире «Россия 1» высказался военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но такая работа была и раньше. Все эти «наступления», они и были. Вспомните: два месяца назад, Давыдов Брод – тоже самое. Прорыв, понтонная переправа, выход на Давыдов Брод, закрепление на позициях и полное уничтожение», – говорит Онуфриенко.

«Зеленский дал конгрессменам клятву, что в течение трех – шести недель контрнаступление будет. Сроки вышли, уже прошла пятая неделя. Решили, что пора, и дали команду «Фас!». Наше Минобороны потрясает – очень скромные люди, они пропустили четвертое направление – на Благодатное – просто потому, что там бои идут, а они решили, что не контрнаступление, а обычная, рядовая рабочая работа.

В качестве наглядного примера эффективного предупреждения союзными силами очередных попыток ВСУ перехватить инициативу на поле боя, аналитик продемонстрировал кадры предпринятых ВС РФ контрмер.

«Сейчас у них происходит нечто подобное. Под Высокополем не получилось. Они там атакуют восьмой или девятый раз, на моей памяти. Вот, одно из наступлений. Четыре – пять танков до роты пехоты, артиллерийский дивизион накрывает эти позиции. Как правило, отбивают, просто снять все – невозможно. По результатам – под Покровским – ничего.

Единственный успех у них был перед Сухим Ставком, там было продвижение до шести километров, они к этому ставку вышли и на этом, и все. Результаты до сих пор были одни и те же.

Единственное, что отличает сегодняшний день от предыдущих – массированная информационная атака, которая предшествовала началу боевых действий, и очень большие обстрелы, которые параллельно шли, и по Новой Каховке, и по Бориславу.

Они действительно задействовали все РСЗО на разных направлениях. Наши ответили ударами по Николаеву, хорошо попали. Единственное, по мосту там не попали, в реку угодили – один раз промахнулись. Но масштабы сегодняшнего наступления превышают раза в три те, которые бывали за предыдущие месяцы», – сказал эксперт.