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20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Закарпатье, Общество, Политика, Скандал, Украина
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В Закарпатье боевики Тягнибока устроили фотосессию с массовым зигованием

Боевики аффилированной с ВО “Свобода” военизированной группировки «Карпатская Сечь» массово зиговали в парке Красное поле на Закарпатье, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующее фото опубликовано на страничке группировки в Facebook.

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«В 39-м году сотни молодых сердец зажглись единым факелом во имя национальной идеи. Чувство духовного единства с нацией, как живым организмом, расцвели волевым актом тотального неповиновения. Закарпатье громко прогремело: мы — Украина. Бойцы Карпатской Сечи хлынули навстречу врагу, осознавая фактический проигрыш многотысячной армии оккупантов, однако утвердив победу духа»,- сказано в публикации.

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