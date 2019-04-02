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02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Закарпатье, Общество, Скандал, Украина
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В Закарпатье местные жители пытались помешать пограничникам ставить забор на границе с Румынией

На Закарпатье во время работы по инженерно-техническому обустройству границы с Румынией произошли стычки между пограничниками и местными жителями, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

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Пограничники начали устанавливать заградительный забор на линии границы для предотвращения увеличения количества незаконных пересечений границы. К месту проведения работ прибыла группа молодых людей (примерно 40 человек) с требованием остановить установку забора.

Сообщается, что местные жители пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их.

В настоящее время пограничники продолжают устанавливать забор. Местные жители, не соглашаясь с представителями ГПСУ, также перекрыли автомобильную дорогу сообщением «Рахов – Мукачево». На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции.

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