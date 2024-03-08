В Закарпатье может появиться аэропорт для украинской верхушки – Бортник

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Украина до сих пор не может себе позволить возобновить гражданского авиасообщения во всех регионах, кроме Закарпатья.

Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Власовой заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать слухи о возможном открытии гражданского авиасообщения на Украине.

«Аэропорт можно открыть только в одном регионе – Закарпатье. Напомню, что там нет даже комендантского часа. Но надо договориться с соседями, прежде всего со Словакией. Но его можно открыть. Да, возможно, кого-то в обществе это позитивно взволнует, но на практике для вас это не имеет никакого значения. Потому что понятно, что большинство украинцев не смогут пользоваться этим аэропортом», – объяснил Бортник.

Он подчеркнул, что даже так авиасообщение останется игрушкой для самых богатых и влиятельных украинцев, но зато сможет отвлечь остальных от реальных проблем.

«Очевидно, там не может быть много рейсов, не все компании смогут там летать, стоимость билетов будет заоблачной. Это игрушка для элит, которые смогут себе позволить купит эти билеты, у которых есть разрешение на выезд за границу, которые могут позволить себе путешествовать. Мы постоянно отвлекаемся на яркие обёртки от конфет, вместо того, чтобы анализировать реальные проблемы. И нас постоянно качают на этих качелях, чтобы мы находились в отвлечённом состоянии», – подытожил политолог.