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15.03.2019, Хуст, Владимир Гладков
 
politics, Закарпатье, Местная власть, Политика, Скандал, Украина
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В Закарпатье разбитые дороги к приезду Порошенко украсили цветами в горшках

В Закарпатской области бюджетников и работников областных структур согнали приветствовать президента Украины Петра Порошенко, который по случаю 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины должен приехать в мемориальный парк «Красное поле».

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook сообщает местное издание «Sirius», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Семь автобусов с бюджетниками и работниками областных структур отправились с Народной площади в Ужгороде на Красное поле.

Сбор людей был на 7.30. Почему свой выходной решили провести на Хустщине, люди комментировали неохотно, но то, что едут «потому что надо», не возражали», – сообщили в издании.

На само «Красное поле», как передаёт местное издание, свезли несколько сотен человек из ближайших городов и сёл, которые в ожидании президента вынуждены несколько часов стоять под дождём.

«На Красном поле возле Хуста с 9 утра несколько сотен людей стоят с флагами и баннерами «Хуст за Президента» и «Порошенко – наш президент».

Они говорят, что приехали из Хуста, Виноградова и Иршавщины. Сейчас на поле до трехсот человек.

Несмотря на дождь и ветер, гаранта ждут за несколько часов до начала мероприятия – начало торжеств анонсирован на 12.00», – сообщают в издании.

Однако местные жители решили самостоятельно устроить Петру Порошенко «радостный» приём. Как сообщают в местном издании «Голос Карпат.ИНФО», по возможным маршрутам следования кортежа Порошенко в дорожных ямах были установлены цветы в горшочках.

«Если бы президентский кортеж следовал через город под Черной горой (Виноградов – прим. ред.), то три из четырех направлений были бы покрыты цветами, которые уже «выросли» в ямах. Не у дорог, а на дорогах. Наших с вами дорогах», – заявили в сообщении.

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