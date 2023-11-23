В Закарпатье сформировалось обособленное венгерское гетто – глава венгерской общины Киева

Анатолий Лапин.  
23.11.2023 19:57
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Закарпатье, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Приграничные районы Закарпатья превратились в венгерское гетто, где даже молодежь не знает украинского языка.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил подконтрольный Киеву марионеточный глава венгерской общины Тибор Томпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приграничные районы Закарпатья превратились в венгерское гетто, где даже молодежь не знает украинского языка....

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По словам Томпы, даже дети этнических украинцев здесь ходят в школы, где преподавание ведется исключительно на венгерском языке.

«Самая большая проблема современной венгерской общины в Украине – это интеграция, это незнание, вообще не владение ни на каком уровне украинским языком. Выросло целое поколение венгров, и это украинских венгров на Закарпатье, это так называемое пропащее поколение от 20 до 40 лет, которые вообще не владеют украинским языком.

Я бы рекомендовал делать соответствующие стимулы, причем не только для украинских венгров, а даже для украинцев, которые живут на Закарпатье, потому что доходит вообще до смешного, что чистые украинцы на Закарпатье отдают своих детей в венгроязычные классы, венгроязычные школы. В том селе на Закарпатье, где я в свое время начинал изучать украинский язык, и слава Богу, меня родители сдали в украинскую школу, украинский класс, уже больше 20-ти лет вообще нет преподавания на украинском языке, вообще нет украинских классов.

И таких поселений на Закарпатье, особенно в прилежащем к границе районе, очень и очень много. Это привело к созданию одноязычного гетто, и эти люди абсолютно не интегрированы в украинское общество», – жаловался Томпа.

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