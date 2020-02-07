В Закарпатье снова стреляют. Местные власти срочно обратились к Зеленскому
В городе Мукачево Закарпатской области обострилась криминогенная ситуация. Так, сегодня здесь произошла вооруженная разборка, переполошившая город.
Об этом сообщает интернет-портал Мukachevo.net, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отмечается, что инцидент произошел сегодня в 10 утра в районе улицы Сеченова на микрорайоне Росвигово, который еще называют «Чикаго».
«7 февраля, в 09:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал и видел выстрелы между двумя автомобилями, после чего те скрылись в неизвестном направлении», – сообщили в местной полиции.
По словам правоохранителей, огнестрельные ранения получили двое мужчин 24 и 40 лет.
В свою очередь журналисты пишут, что из-за стрельбы в Мукачево и в целом критической криминогенной ситуации в городе была созвана внеочередная сессия горсовета с целью обратиться к руководству государства с призывом к неотложным действиям.
«В итоге Мукачевский горсовет принял обращение к президенту о ситуации, сложившейся в городе», – отмечает издание.
«Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные «разборки», считаем профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции. Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей.
Уголовный блок городского управления полиции явно слабый, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предупреждению правонарушений свелась к бумажным отчетам. В городе за последние годы не проведено ни одной общегородской операции по таким острыми направлениям, как наркомания и оборот наркотических средств, разбой, кражи личного имущества», – говорится в обращении мукачевских депутатов.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Мукачево боевики «Правого сектора» устроили вооруженную разборку, после чего вступили в бой с правоохранителями и открыли по ним огонь из гранатомета, подорвав два автомобиля.
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