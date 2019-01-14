В Закарпатье вспомнили о Гуцульской Народной Республике

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В поселке Ясиня Раховского района на Закарпатье состоялись торжественные мероприятия по случаю 100-й годовщины образования Гуцульской Народной Республики, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

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“В воскресенье, 13 января, в пгт Ясиня на Раховщине состоялись торжественные мероприятия по случаю 100-й годовщины образования Гуцульской Республики. В центре поселка на площади имени Героев Гуцульской Республики возле памятника ее Президенту Степану Клочураку прошло многолюдное Вече. Для участия в мероприятии прибыли руководители области Раховского района, представители гуцульских общин из разных уголков Украины и соседней Румынии”, – говорится в сообщении.

“Столетие – достаточно большой срок, чтобы оценить значимость исторического события”, – сказал на мероприятии Геннадий Москаль.

“Уже тот факт, что через сто лет мы собрались в Ясинях, чтобы отметить события Гуцульской Республики, свидетельствует о ее особом место в истории освободительной борьбы закарпатских украинцев. Это была первая попытка гуцулов Закарпатья заявить, что по ту сторону Карпат тоже живут украинцы, которые готовы к государственной жизни. Да, Гуцульская республика просуществовала недолго, но она переродила сознание многих людей. Маленькое новообразованное государство закарпатских гуцулов в 1919 году первым из закарпатских земель провозгласило принцип воссоединения Закарпатья с Украиной”, – заявил глава ОГА.

В рамках празднования в Ясинях презентовали книгу воспоминаний Степана Клочурака «К свободе». Ее передадут во все библиотеки области.

Справка “ПолитНавигатора”. Гуцульская Народная Республика — государственное образование, просуществовавшее в течение нескольких месяцев (с конца 1918 до начала 1919 года) в Гуцульщине, на территории современного Раховского района Закарпатской области Украины.

После начала распада Австро-Венгрии, в Ясинях создаётся отряд местной милиции («Народной обороны»), чтобы не допустить грабежей со стороны венгерских солдат, возвращавшихся домой с Востока. «Народную оборону» (первоначально до 250, впоследствии до 1000 бойцов) возглавил офицер австро-венгерской армии Степан Клочурак. 8 ноября, на праздник св. Дмитрия, в ходе массовой демонстрации в Ясинях, народное собрание жителей Ясиней и окружающих сёл объявило Гуцульщину независимой от Австро-Венгрии и избрало Гуцульскую Народную Раду (ГНР), главой которой стал Степан Клочурак. В неё вошли 42 депутата. Это был законодательно-представительный орган. Был образован и исполнительный орган — Главная управа. Её комиссии (военная, административная, продовольственная, лесная, торговая, школьная) выполняли функции «министерств». Венгерская администрация, жандармерия и пограничная охрана были распущены.

Гуцульская Республика имела намерение войти в состав Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).