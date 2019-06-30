30.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Закарпатье, Криминал, Общество, Спецслужбы, Украина
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В Закарпатье задержали крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины обнаружили в закарпатском городе Мукачево оптовую базу с сигаретами неизвестного происхождения без акцизных марок, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Пресс-служба ГБР утверждает, что во время обысков, которые состоялись 27-29 июня, была изъята крупнейшая партия контрабандных сигарет в истории независимой Украины. По предварительным подсчетам, стоимость товара оценивается в 70 млн гривен.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства о незаконном ввозе на таможенную территорию Украины сигарет, изготовленных в других странах, при пособничестве сотрудников правоохранительных органов. Табачные изделия продавались на черном рынке Украины, а также переправлялись дальше контрабандой в Евросоюз.

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Санкционированные обыски состоялись сначала на одном из складов в Мукачево, где нашли ящики с сигаретами таких марок, как Regina, D&B, Dubao, Continental. Рядом с этим помещением находились 13 груженных контрабандой грузовиков.

Ведется следствие в рамках уголовного производства по ч.1 ст.204 (незаконный оборот подакцизных товаров) и ч.1 ст.364 Уголовного кодекса.

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